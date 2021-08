Dragon Ball Z: Gohan ragazzo SSJ in una figure da collezione da 440 euro

Durante tutta la saga di Dragon Ball, Akira Toriyama ci ha mostrato la crescita dei vari personaggi dalla loro giovane età fino all'età adulta. In particolar modo, il sensei ha approfondito la figura di Gohan, il figlio di Goku, donandogli ampio spazio soprattutto nella saga di Cell.

Fu proprio Gohan il primo Saiyan a trasformarsi nel Super Saiyan 2 contro la creatura perfetta del Dr. Gelo, evento considerato ancora oggi tra i più memorabili della serie. In molti non sanno, inoltre, che Toriyama voleva fare del figlio di Goku il nuovo protagonista, posizione che alla fine considerò "inadeguata" per il giovane guerriero.

Ad ogni modo, Dayu Studio non si è lasciato scappare l'occasione di omaggiare nuovamente il personaggio in un modellino in scala dedicato, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae Gohan Super Saiyan con gli abiti a brandelli durante lo scontro con Cell. La figure in questione, alta ben 49 cm, è già disponibile al preordine con un acconto di 150 euro più altri 290 euro da saldare al momento della spedizione attesa nel primo trimestre del 2022.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.