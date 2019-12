Dragon Ball Z: Gohan Super Saiyan 2 si scatena in un'epica action figure da 500 euro

La morte di C-16 fu la goccia che fece traboccare il vaso, scatenando in Gohan la furia necessaria per innescare il micidiale Super Saiyan di secondo livello. La saga di Cell in Dragon Ball Z fece da trampolino di lancio al futuro dei power up nell'opera, inaugurando una serie di livelli destinati a mutare le sorti di ogni combattimento.

Ed è proprio quell'attimo di furia, mascherato dalle lacrime, a segnare la fine di Cell, troppo spavaldo e arrogante per rendersi conto del pericolo imminente assunto sotto le sembianze del piccolo Saiyan. KD Collectibles, famosa compagnia che si occupa di realizzare modellini in scala in alta qualità, ha provato a ritrarre quell'iconico momento, realizzando un'action figure a dir poco pazzesca.

La statuetta in questione, dal peso di ben 17 chili, e che potete ammirare in calce alla notizia, ritrae Gohan con un'aura elettrica attorno, la stessa che contraddistingue le trasformazioni in Super Saiyan successive al primo livello. Alla modica cifra di 493 euro, senza contare le spese di spedizione, il modellino in edizione limita sarà disponibile a partire dal 2020, con il preordine tuttavia al momento già attivo. A coronare l'epicità del momento, inoltre, ci penseranno una serie di LED che illumineranno l'aura di un oro sfavillante. Ma a proposito di Dragon Ball Z, ne avete approfittato per ammirare le bozze originarie di Goku Super Saiyan 3?

