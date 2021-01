Dragon Ball Z: Gohan Super Saiyan 2 sfida Bojack in questa statua da quasi 400 euro

Se è vero che la prima trasformazione di Gohan in Super Saiyan 2 è indimenticabile, è altrettanto vero che anche la scena in cui s'infuria contro Bojack nel film Dragon Ball Z: La Minaccia del Demone Malvagio è entrata nel mito, tanto da essere omaggiata in questa figure da collezione realizzata da NC Collectibles.

Questo fantastico pezzo da collezione si basa su una delle scene più iconiche della pellicola, ovvero il momento della trasformazione in Super Saiyan 2 di Gohan, che fino a quel momento stava subendo i colpi di Bojack. Ma spronato dalle parole di suo padre, il giovane Saiyan ha superato ancora una volta il suo limite, dimostrando che anche in assenza di Goku il pianeta Terra è al sicuro.

La statua, in scala 1:4 e alta ben 40 centimetri, ritrae Gohan SSJ2 mentre si muove in direzione del temibile antagonista. Realizzata in maniera ineccepibile, la figure riesce a trasmettere tutta la furiapresente nell'animo del ragazzo, il quale indossa la stessa tuta da combattimento di suo padre.

I dettagli della statua, già disponibile al preordine al prezzo di 370 euro escluse spese di spedizione, sono incredibilmente fedeli alla scena della pellicola: dalle ferite sul volto, all'aura e ai fulmini che lo circondano. Vi piacerebbe aggiungere questo fantastico pezzo alla vostra collezione? Trunks del Futuro è minaccioso in questa statua di Dragon Ball Z da oltre 5000 euro. Goku viene massacrato in questa figure di Dragon Ball Super: Broly.