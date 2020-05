Dragon Ball Z: Gohan Super Saiyan 2 torna in una meravigliosa fan art in stile Shintani

La trasformazione di Gohan in Super Saiyan di secondo livello rappresenta indubbiamente il picco più alto dell'arco narrativo di Cell, se non dell'intera serie di Dragon Ball Z. Una scena forte, dal grande impatto emotivo e destinata a essere ricordata ancora per molti anni, a testimonianza dell'immenso lavoro svolto da Toriyama e il suo team.

Recentemente, un utente Reddit ha deciso di porre i suoi omaggi alla trasformazione che anni fece impazzire i fan realizzando una meravigliosa gif ritraente il preciso istante in cui il figlio di Goku scatenò tutta la sua potenza, questa volta però con lo stile artistico dell'immenso Naohiro Shintani.

Shintani è sempre stato uno dei direttori artistici più apprezzati dai fan della serie, soprattutto per via del suo tratto fluido e semplicistico, qui visibile soprattutto nei dettagli degli occhi e dei capelli del Saiyan. La fan art animata di WutUtalkingBoutWill è stata premiata dagli altri utenti con circa 3000 upvote.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questa fan art? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora invece, vi consigliamo di approfondire la vostra conoscenza sull'opera di Toriyama leggendo il nostri brevi approfondimenti sui capelli dei Super Saiyan e sul ciclo vitale della razza di Goku e Vegeta.