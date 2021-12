Dragon Ball Z: Gohan Supremo sfida Super Buu nella figure di Temple Studio

La Saga di Majin Buu di Dragon Ball Z è stata caratterizzata da una moltitudine di combattimenti e colpi di scena che nel complesso hanno resto l’arco narrativo estremamente appagante in termini d’azione. Uno di essi, a tal proposito, riguarda proprio quello tra Gohan Supremo e Super Buu.

Nel Pianeta dei Kaioshin il figlio di Goku riuscì a liberare Kaioshin il Sommo dalla spada nel quale era sigillato e attraverso un particolare rituale liberò tutto il potenziale latente di Gohan e permettergli così di raggiungere una forma persino superiore a Gotenks Super Saiyan 3. Nonostante il micidiale power-up, tuttavia, il Saiyan non riuscì a sconfiggere l’avversario che con furbizia ne approfittò per assorbirlo e diventare ancora più potente.

Ad ogni modo, Temple Studio ha voluto omaggiare proprio quella clamorosa battaglia, tra Gohan Supremo e Super Buu, in un modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che riproduce con minuzia di particolari la straordinaria superiorità del figlio di Goku. La statuetta è già disponibile al preordine, con la consegna attesa tra il secondo e il terzo quadrimestre del 2022, al costo totale di 360 euro.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.