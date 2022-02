Dragon Ball Z: Gohan e Trunks diventano personaggi di Final Fantasy in questa fan art

L'industria pop giapponese è dagli anni '60 che produce brand di spessore e che ancora oggi sono, in un modo o nell'altro, parte integrante della cultura di tutto il mondo. Tra videogiochi, anime e manga e tanto altro ancora, la fantasia del Sol Levante è onnipresente. Dragon Ball e Final Fantasy sono due franchise di questo stampo.

Da una parte abbiamo la storia scritta e disegnata da Akira Toriyama ma che ormai è diventata un'icona a livello mondiale e per questo sta proseguendo anche con l'aiuto di altri sceneggiatori sia in formato fumettistico che animato; dall'altra c'è il progetto di Square Enix, inizialmente pensato come il canto del cigno della società ma che, visto il grande successo ottenuto, permise alla casa videoludica di sopravvivere e di reiterare questo universo JRPG.

Cosa succederebbe se qualcuno unisse Dragon Ball e Final Fantasy? Un fan ha pensato di preparare delle illustrazioni dove Gohan del Futuro e Trunks entrano nell'universo di Final Fantasy. Pyroodawly ha pubblicato su Twitter una fan art con i due mezzi saiyan rivisitati, disponibile in basso sia in versione completa che in bozza con i singoli personaggi.

Una chiave di lettura sicuramente originale, come quella che ha visto Trunks diventare un Cavaliere dello Zodiaco oppure quella che ha visto Gohan e Trunks fondersi.