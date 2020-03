Dragon Ball Z: Goku affronta il Cell-Coronavirus in una simpatica ma stupenda fan art

Il Coronavirus si sta rivelando un flagello non di poco conto. L'epidemia partita da Wuhan, città cinese nella provincia di Hubei, si è man mano estesa a tutto il mondo e i continui focolai che esplodono mettono in allarme ogni paese del globo. L'eroe di Dragon Ball Z potrebbe però aiutarci a debellare questo male, almeno secondo una fan art.

Il fan di Dragon Ball Z Q10Mark ha preparato un artwork particolare che ha postato su Instagram e che ha riscosso velocemente il consenso della rete. Ricordate la scena in cui Goku, per salvare la Terra, teletrasporta Cell che sta per esplodere sul pianeta di Re Kaioh? Cancellatela e mettete il Coronavirus al posto di Cell e avrete il disegno che vedete in calce.

Mentre Gohan e Crilin sono a letto con tanto di mascherina nei due angoli inferiori dell'immagine, il protagonista di Dragon Ball Z poggia una mano su un enorme Coronavirus arrabbiato e che sta per esplodere mentre Goku si gira e saluta tutti con lo sguardo. Con questo disegno, Q10Mark si augura ovviamente che l'epidemia venga velocemente fermata.

Il Covid-19 sta creando problemi in tutto il mondo. Ogni paese è ricorso a diverse contromisure come lo stop di eventi pubblici e fiere di vario genere. Infatti, in Italia sono state rinviate convention come il Cartoomics 2020 o il Romics, mentre in Giappone è stato addirittura cancellato l'AnimeJapan 2020.