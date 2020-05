Dragon Ball Z: Goku affronta Cooler in questo splendido disegno di Dragon Garow Lee

Oltre al famosissimo anime di Dragon Ball Z, la storia di Goku e compagni ha vissuto anche avventure non canoniche, raccontate nei tanti lungometraggi della serie. Prima dell'arrivo delle storie di Beerus e Golden Freezer dello scorso decennio, integrate nell'universo canonico, abbiamo conosciuto nemici come Cooler.

Quest'ultimo è il fratello di Freezer ed è diventato abbastanza popolare da diventare l'antagonista principale di ben due film di Dragon Ball Z. Nel primo, l'alieno invade la Terra subito dopo l'arco di Freezer e insieme ai suoi scagnozzi darà vita a uno scontro con Goku e compagni. La battaglia sembra volgere a favore di Cooler, in grado di trasformarsi una quarta volta a differenza del fratello, finché Goku non utilizza la trasformazione in Super Saiyan.

Una delle ultime fasi dello scontro, quando Goku ancora in stato normale affronta Cooler al massimo della potenza, è stata ripresa da Dragon Garow Lee che ha deciso di metterla al centro di un disegno. Come potete vedere in calce, il famoso fan che collaborò al mondo di Dragon Ball con Vita da Yamcha ha realizzato un disegno a colori dove Cooler è momentaneamente in vantaggio su Goku. Cosa ne dite di questa fan art?

Nell'ultimo periodo, Dragon Garow Lee ha condiviso anche altre illustrazioni: la prima si concentra sulla battaglia tra Goku e il grande mago Piccolo, la seconda invece su Goku Super Saiyan 4 di Dragon Ball GT.