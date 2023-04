Dragon Ball Z: Goku affronta Majin Vegeta nel fantastico diorama di Sky Top

La prima grande minaccia vissuta da Goku e dai suoi alleati in Dragon Ball Z è stata rappresentata dai guerrieri Saiyan, in particolare da Vegeta. Lo stesso principe dei Saiyan che anni dopo si lascerà controllare da Babidy per dimostrare il suo vero lato malvagio, e tornare ad affrontare Kakaroth in uno dei scontri più memorabili della serie.

Ritrovando la sua indole orgogliosa e perfida, Majin Vegeta ha deciso di scatenarsi contro quel Kakaroth che da anni si è mostrato sempre superiore a lui, in ogni circostanza, dal suo arrivo sulla Terra al fianco del deceduto Nappa, fino al Cell Game nella saga degli Androidi. Da questa volontà è nato lo scontro piuttosto intenso che ha consentito a Babidy di risvegliare Majin Bu, ultimo grande antagonista della serie Z.

Ed è proprio a questo scontro che gli artisti dello studio Sky Top hanno dedicato il diorama che potete vedere in fondo alla pagina. Le enormi pietre appuntite, e il solco lasciato in una di esse da Goku lanciato da Vegeta, fanno da sfondo ai due Saiyan rappresentati sui due lati opposti di un’enorme sfera di energia pronta ad esplodere. La resa dei dettagli, dalle ferite riportate da Goku, alle vene di Majin Vegeta, è incredibile così come anche l’aura della sfera.

In arrivo sul mercato tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, la figure è alta circa 28 centimetri e, per chi volesse acquistarla, è già possibile prenotarla al prezzo di 235 euro. Diteci se vi ha colpito lasciando un commento qui sotto. Per concludere, ecco una nuova figure dedicata all'odio provato da Goku trasformato in Super Saiyan contro Freezer, e ai cinque migliori momenti di Dragon Ball Z.