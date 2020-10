Dragon Ball Z: Goku, Bardack e Gohan insieme in un vecchio poster di Toei Animation

Dragon Ball è un manga, e poi anime, nato nei lontani anni '80. Per questo ha avuto tantissimo tempo per svilupparsi in più modi, inserire tanti personaggi e creare una sorta di mito intorno alla propria figura. A contribuire a questo universo ci hanno pensato anche lungometraggi appositamente per il cinema ed episodi speciali.

In uno di questi fu introdotto Bardack, il saiyan che fu padre di Goku prima di morire per mano di Freezer insieme a quasi tutti gli altri della propria specie. Il personaggio piacque tanto a Toriyama che lo inserì in una brevissima scena di Dragon Ball. Tra i tanti poster prodotti da Toei Animation negli anni '90 con l'ingresso della saga in Dragon Ball Z, ne è risbucato un altro in questi giorni diventato virale.

In basso possiamo vedere una foto di Dragon Ball Vintage 80' 90', una pagina Twitter che raccoglie proprio queste curiosità di vecchia data. Il poster riprende il terzetto composto dal nonno Bardack, Goku protagonista di Dragon Ball e il piccolo Gohan, con i vestiti della fine della saga dei Saiyan. Cosa ne pensate di questa vecchia illustrazione?

Le sfere del drago sono un argomento fondamentale in Dragon Ball: quali sarebbero i desideri più richiesti al Drago Shenron? E sempre riprendendo la famiglia di Goku e Bardack, i saiyan purosangue hanno un'abilità unica.