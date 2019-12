Dragon Ball Z: Goku diventa un BB in questo bellissimo crossover con Death Stranding

Dragon Ball è ancora oggi uno degli anime più omaggiati al mondo, seguito da persone di tutte le età e considerato da molti come uno dei pilastri fondanti di questo media. Il capolavoro di Akira Toriyama del resto si è rivelato innovativo sotto diversi aspetti, esattamente come per il mondo videoludico lo è stato il Death Stranding di Hideo Kojima.

Certo stiamo parlando di mondi completamente distinti, entrambi amati e allo stesso tempo criticati dalla massa per ragioni differenti. Dragon Ball però si è innegabilmente guadagnato il titolo di capolavoro dopo la messa in onda di Dragon Ball Z, la sua seconda stagione ufficiale, mentre Death Stranding, seppur in maniera più polarizzante, sembrerebbe aver scosso fortemente il mercato videoludico regalando qualcosa di nuovo e inaspettato.

Un utente ha quindi deciso di unire questi due mondi, inserendo il piccolissimo Kid Goku dentro il pod di Sam Porter Bridges, in sostituzione al BB. La fan art ha raccolto un migliaio di upvote in pochissime ore.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan dell'opera di Kojima invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nuova light novel pubblicata lo scorso 28 novembre e all'inaspettato easter egg con protagonista Junji Ito.