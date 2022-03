Dragon Ball Z: Goku contro Broly con uno stile inedito grazie a un fan

Uno dei film più iconici di Dragon Ball Z è l'ottavo progetto cinematografico intitolato "Il Super Saiyan della Leggenda", pellicola nel quale compie il suo debutto per la prima volta Broly. Oggi la sua figura è stata interamente ricostruita da TOEI Animation e il suo ruolo non appare più come quello di un mero villain.

Il retcon di Broly ha permesso all'autore e allo studio di animazione di reintrodurre il personaggio all'interno della trama e dare così al potente Saiyan molto più spazio vista la sua popolarità nei riguardi della community dedicata. Proprio lui, inoltre, dovrebbe tornare anche in Dragon Ball Super: Super Hero, presenza confermata dall'ultimo trailer promozionale rilasciato qualche giorno fa.

Ad ogni modo, recentemente un artista, un certo Koiketo, ha realizzato una splendida interpretazione personale proprio di Goku e Broly, il tutto però con uno stile estremamente particolare e caratteristico della sua arte. L'illustrazione in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso un notevole apprezzamento in rete, merito dell'originalità del tratto che dona un alone più maturo al noto protagonista.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa reinterpretazione grafica a cura di Koiketo, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.