Dragon Ball Z: Goku e Chichi convolano a nozze in questa figure da 300 euro

Sebbene San Valentino sia ormai passato, ogni occasione è perfetta per celebrare l'amore, specialmente quello tra i nostri eroi preferiti. In questa romantica statua da collezione di Dragon Ball Z, Goku e Chichi si vestono di bianco e convolano a nozze.

Il matrimonio tra Goku e Chichi, avvenuto nel capitolo 171 del manga del maestro Akira Toriyama, è uno dei più poetici e irriverenti di tutta la storia degli shonen. Difatti, Goku si sposò per una promessa ingenuamente fatta quando era bambino: peccato che il piccolo Saiyan non sapesse minimamente il significato di matrimonio.

Per celebrare il giorno più romantico della vita di Goku e Chichi, UMY Studio ha realizzato una figure da collezione pensata per i più teneri. In seguito al fatidico si, la statua vede i due protagonisti, entrambi con rifiniti abiti bianchi da sposi, scambiarsi un dolcissimo sguardo mentre solcano un terreno colmo di splendidi fiori. Tra le mani del Saiyan è possibile notare un bouquet di rose, pronto per essere donato alla novella sposa. Questo meraviglioso pezzo da collezione, realizzato in scala 1:6, è disponibile al preordine a un prezzo di 300 euro.

Nata quasi per scherzo, la relazione tra Goku e Chichi è culminata con la nascita di Gohan e Goten, i quali hanno rafforzato ulteriormente lo splendido legame tra i due. Per i più romantici, ecco qual è la miglior storia d'amore di Dragon Ball. Ecco C-18 nel fedelissimo cosplay di Dragon Ball Z portato da Enji Night.