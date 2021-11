Dragon Ball Z, Goku e Chichi sono innamorati in questa fantasiosa fanart

In molti si lamentano spesso del personaggio di Dragon Ball, Chichi, figlia dello Stregone del Toro, moglie di Goku, mamma di Gohan e Goten e nonna di Pan. Soprattutto per lo studio rigido che ha imposto al figlio Gohan ma non tutti si rendono conto che Chichi è in realtà l'unico vero genitore nella coppia.

Un altro dei motivi per cui spesso non è apprezzata è il fatto che Goku non ha mai mostrato un vero e proprio sentimento di amore nei suoi confronti ma questa più che una critica a Chichi, dovrebbe esserlo al rapporto fra i due o piuttosto al solo Goku.

In questa fanart però, un utente di Twitter disegna la coppia tanto criticata in una dimensione molto più felice. I due sono in abiti da matrimonio, Chichi abbraccia Goku e quest'ultimo, forse per la prima volta, le rivolge uno sguardo con quelli che potremmo definire "gli occhi dell'amore".La moglie è visibilmente felice per lo sguardo che il Saiyan le rivolge e sembra che i due stiano per partire in viaggio di nozze.

Cosa che purtroppo sappiamo non potrebbe mai avvenire, vista l'ossessione di Goku per l'allenamento e la ricerca di avversari sempre più forti. Sarebbe stata forse più credibile un'immagine con Vegeta al posto di Chichi.

Ma come è avvenuto il loro primo incontro? Chichi incontra Goku dopo essere stata stordita da Yamcha, il quale non sapeva che lei fosse la figlia dello Stregone del Toro, alle pendici del Monte Padella. In questo episodio, il bambino la fa salire, con suo enorme stupore, sulla Nuvola Speedy, che accetta Chichi come passeggera, segno che la bambina è pura e ha una grande forza d’animo.

Chichi si innamora di Goku immediatamente e, una volta che hanno spento insieme l’incendio sul Monte Padella, gli chiede di sposarla, un giorno nel futuro. Ingenuamente, lui le risponde di sì, convinto che una moglie sia qualcosa da mangiare, ma quando si incontrano nuovamente al 23° Torneo Tenkaichi Goku, benché titubante, non si tira indietro di fronte alla sua promessa e decide di sposare sul serio la ragazza, da cui un anno dopo avrà Gohan.



