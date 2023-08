Dragon Ball Z: Vegeta come protagonista? La storia ne avrebbe giovato

Il passaggio da Dragon Ball a Dragon Ball Z avrebbe dovuto portare a un grande cambiamento. Akira Toriyama voleva fare di Gohan il protagonista di Dragon Ball Z, poi cosa non più effettivamente accaduta a causa del troppo attaccamento del fandom nei confronti di Goku. Ma siamo sicuri che Goku o Gohan meritavano quel ruolo?

In Dragon Ball Z la storia di Goku viene stravolta con la rivelazione sulle sue origini. In realtà, Goku non è un umano, ma un Saiyan inviato sulla Terra come conquistatore. Fu solamente un incidente e l'incontro con nonno Gohan a rendere puro il suo animo.

La posizione di Goku come protagonista principale dell'opera vacilla raramente, ma è difficile immaginare un Dragon Ball che non metta Kakarot in primo piano. Siamo sicuri, però, che Dragon Ball Z non sarebbe stato più interessante con Vegeta come protagonista?

All'inizio di Dragon Ball Z Goku è in contrasto con la sua natura Saiyan e il suo sangue guerriero. Vegeta, al contrario, celebra con orgoglio la sua razza di appartenenza. Non sarebbe stato allettante se Toriyama ci avesse sorpreso con un cambio di prospettiva?

Vegeta riflette gli ideali opposti di Goku. Egli non è solo il fiero principe del popolo Saiyan ormai scomparso, ma è anche pienamente consapevole delle tragedie della sua stirpe. Inoltre, mentre Goku pensa unicamente a diventare più forte, Vegeta compie un vero e proprio percorso di crescita personale. Il principe ha dovuto subire e superare l'umiliazione di sentirsi inferiore e ha creato una famiglia donando amore a sua moglie e suo figlio. Inoltre, è strettamente connesso con ogni singolo villain della storia. Con Freezer a causa proprio delle sue origini Saiyan, con Cell poiché è colui che ha ucciso il Trunks del Futuro e con Majin Buu a causa della magia di Babidi. Insomma, le sconfitta hanno reso Vegeta un personaggio migliore e la storia di Dragon Ball Z poteva solo che migliorare se vissuta dal suo punto di vista. Vi lasciamo con un approfondimento su Vegeta in Dragon Ball.