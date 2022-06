Dragon Ball Z: Goku e Freezer si affrontano nell'artwork stile ukiyo-e di un fan

L’avanzare degli anni, e il passaggio dalla gestione in prima persona di Akira Toriyama a solo una supervisione del lavoro di Toyotaro, ha portato a inevitabili cambiamenti nell’universo di Dragon Ball. L’epicità mostrata in Z ha lasciato spazio a forme divine e tornei dimensionali, ma molti fan continuano a preferire il passato della serie.

Dragon Ball Super ha sicuramente dato ai lettori e ai fan scontri memorabili ed emozionanti, ma sono poche le battaglie in grado di competere con il finale della saga ambientata su Namek. Un arco narrativo costruito attorno alla minaccia dell’Imperatore Freezer, che a sangue freddo uccise Crilin. Vedendo la morte del suo migliore amico, Goku raggiunse per la prima volta lo stadio di Super Saiyan, dando vita ad uno scontro ancora oggi indelebile nella memoria dei fan.

Un confronto che l’artista Justin96636 ha voluto omaggiare con l’illustrazione riportata in fondo alla pagina. In perfetto stile Ukiyo-e, genere di stampa appartenente alla tradizione giapponese del XVII secolo che consiste nell’imprimere un’immagine sulla carta attraverso delle matrici di legno. Ovviamente il fan si è solamente ispirato a quello stile, ottenendo comunque un risultato sorprendente, e con interessanti dettagli, come una specie di corona indossata da Goku. Diteci cosa ne pensate nei commenti.

