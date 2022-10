Dragon Ball Z: Goku contro Freezer in una brillante animazione fan-mande

All'interno di Dragon Ball Z è opinione comune, o quasi, considerare la miglior scena dell'anime quella che vede protagonista Goku trasformarsi per la prima volta in Super Saiyan. Complice anche l'ambientazione, quella di un pianeta in macerie, Toriyama è riuscito a rendere quel momento a dir poco epico.

Se da un lato il sequel ufficiale preannuncia un rematch tra Goku e Freezer, dall'altra il loro primo incontro è stato tra i combattimenti più memorabili dell'intero franchise. Ancora oggi, infatti, i fan ricordano con divertimento l'epico scontro tanto che di tanto in tanto la community torna ad omaggiare quel momento con brillanti manifestazioni di creatività.

L'animatore giapponese nikuo_3, infatti, ha realizzato qualche tempo fa una straordinaria clip dedicata proprio a quel combattimento. Nel breve video in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, notiamo Goku farsi beffe di Freezer, con quest'ultimo che non riesce più a stare al passo con il potente rivale in Super Saiyan. I fan hanno in particolar modo apprezzato l'ottima resa coreografica dello scontro con grande attenzione anche alla muscolatura.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa clip realizzata da nikuo_3, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.