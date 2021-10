Dragon Ball Z: Goku contro Ginew nell'illustrazione dell'autore di Vita da Yamcha

Una delle più belle battaglie di Dragon Ball Z torna in voga grazie a una splendida illustrazione realizzata da Dragon Garow Lee. Riviviamo i clamorosi colpi di scena dello scontro tra Son Goku e il Capitano Ginew, il più forte tra i servitori del despota alieno Freezer.

In seguito al suo arrivo sul Pianeta Namek, dove salva Gohan e Crilin dai componenti della Squadra Ginew, Son Goku affronta uno dei combattimenti più avvincenti non solo della Saga di Freezer, ma dell'intera serie.

Quando viene a sapere della morte dei suoi compagni di squadra, il Capitano Ginew, il più abile e scaltro tra i sottoposti di Freezer, scende sul campo di battaglia per affrontare il Saiyan, che però si rivela essergli di gran lunga superiore. Con grande furbizia, però, dopo essersi volontariamente ferito, Ginew ribalta la situazione con la sua tecnica segreta, lo Sdoppiamento, un abilità che gli permette di rubare il corpo altrui.

In seguito a una lunga battaglia, Goku riesce infine a tornare nel suo corpo e a intrappolare la volontà di Ginew in quello di un ranocchio. Tornato in azione anche in Dragon Ball Super, Ginew è stato uno degli avversari più temibili affrontati da Goku, il quale ancora non erano in grado di trasformarsi nel potente Super Saiyan.

Dopo aver realizzato Dragon Ball Side Story: Vita da Yamcha, volume autoconclusivo in cui uno studente si reincarna nel Guerriero Z stravolgendo la sua storia, l'autore Dragon Garow Lee ha realizzato una splendida illustrazione in bianco e nero che celebra il suddetto combattimento.

Con una prospettiva che parte dal basso, Goku e Ginew sono tornati a sfidarsi. Vi lasciamo a un altro artwork di Dragon Garow Lee e alla cover di Akimoto per il progetto Super Gallery.