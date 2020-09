Dragon Ball Z: Goku e Gohan si mostrano in questa splendida figure

Tra le produzioni della nostra industria che più di tutte le altre hanno saputo conquistare il pubblico, una delle più importanti è indubbiamente Dragon Ball, epopea che nella sua lunga e duratura corsa è riuscita a conquistare milioni e milioni di lettori e spettatori sparsi in ogni angolo del globo.

Visto l'incredibile successo riscosso dal brand, che nel corso degli anni ha visto il sopraggiungere d'innumerevoli produzioni parallele, tra film, videgiochi, spin-off e molto altro ancora - con la community che nel mentre continua a realizzare cosplay e fan art a tema caratterizzate da un'estrema cura -, sempre più compagnie continuano a lanciarsi nella realizzazione di gadget a tema pensati per ingolosire i collezionisti più accaniti.

Tra i tanti, figurano anche i ragazzi di 37 Lab Studio, i quali sono recentemente finiti sotto i riflettori grazie a una splendida figure a tema Dragon Ball Z e specificatamente dedicata a Goku e Gohan. Come visionabile nelle immagini poste a fondo news, il lavoro si caratterizza per una grande attenzione ai dettagli e mette in mostra i due ben noti personaggi in un'amorevole raffigurazione padre/figlio, con Goku intento a salutarci. Secondo quanto annunciato dalla compagnia, il lavoro è attualmente disponibile per i preorder al prezzo di 192 euro - senza contare le spese di spedizione -, mentre l'uscita è attualmente fissata al primo trimestre del 2021.

