Dragon Ball Z: Goku e Gohan VS Cell in una straordinaria statuetta da 2000 euro

La terza grande saga di Dragon Ball Z presentò gli androidi, i misteriosi esseri che avevano devastato il futuro di Trunks. Le previsioni del ragazzo mezzo saiyan però non andarono come previsto dato che tutto fu cambiato prima dall'apparizione degli androidi C16, C19 e C20 e poi dall'intervento da un altro futuro dell'essere chiamato Cell.

Fu proprio quest'ultimo a imporsi come vero villain della saga, ma il suo avversario principale non fu Goku. No, lo storico protagonista di Dragon Ball lasciò il posto al figlio Gohan che, a causa delle provocazioni infami dell'androide perfetto, sprigionò una forza tale da farlo trasformare in Super Saiyan di secondo livello. Le cose non andarono comunque lisce e Goku fu costretto a sacrificarsi per salvare la Terra.

Ritornò poi Cell che portò su nuove vette lo scontro con Gohan, culminato in una Kamehameha eccezionale. Quella scena è stata ripresa da una statuetta da ben 2000 euro dove la Kamehameha padre-figlio affronta l'onda energetica di Cell. La statuetta è anche suddivisibile in due parti, con Goku e Gohan - alti 45 centimetri - costano 990 euro, mentre Cell - alto 63 centimetri - costa 1050 euro. La creazione di KTCollectibles sarà disponibile dal terzo trimestre del 2022.

Le immagini in basso testimoniano la bellezza della realizzazione, pur non essendo alla portata di tutti. C'è anche un'altra figure di Cell da 500 euro, un po' più economica ma non troppo.