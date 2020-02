Dragon Ball Z: Goku e Iron Man si uniscono in questo inedito mash up

L'armatura di Iron Man è stata capace di trasformare un semplice umano in un supereroe, tra l'altro uno dei più famosi al mondo. Tony Stark ha più volte modificato la corazza, rendendola diversa di volta in volta sia con pochi dettagli che con ampie rivisitazioni. Come sarebbe se ne preparasse una ispirata a Goku di Dragon Ball Z?

Il fan e illustratore Aziz Mbye ha unito i due mondi di Iron Man e Dragon Ball Z, preparando un'armatura che colga tutti i dettagli di Goku. Naturalmente, i colori preponderanti sono il blu e l'arancione, ovvero gli stessi della tuta da combattimento del protagonista di Dragon Ball Z. Solo pochi dettagli rimangono del rosso originale di Iron Man, principalmente localizzati sotto l'ascella e sulle guance. Il dettaglio che sicuramente colpisce di più è sulla testa, grazie ai voluminosi capelli neri di Goku.

Il personaggio è stato ritratto in una posa in cui sembra stia per compiere il teletrasporto. Chissà se Bulma è capace di realizzare un'armatura per il personaggio con le attrezzature alla Capsule Corporation. Vi ha colpito quest'illustrazione che unisce l'universo Marvel e quello di Dragon Ball? Iron Man si è anche unito a C-16 mentre il Drago Shenron è stato ritratto in un tatuaggio.