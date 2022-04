Dragon Ball Z, Goku e Majin Bu disegnati in stile giapponese tradizionale da un fan

Dragon Ball Z, leggendaria serie anime che ha adattato tutte le saghe di Dragon Ball che vedono protagonista Goku adulto, rimane ancora oggi la parte dell'opera più apprezzata dai fan. Akira Toriyama è riuscito a creare un capolavoro che ha saputo resistere allo scorrere del tempo, conquistando diverse generazioni di giovani.

Ancora oggi, l'affetto mostrato dai fan porta alla creazione di favolose illustrazioni di Goku e compagni, donando loro forme e stili sempre diversi. Non molto tempo fa, attraverso il suo profilo Twitter @Justin96636 ha pubblicato un'illustrazione della battaglia di Dragon Ball Z Gohan vs Cell in stile tradizionale giapponese, detto anche Ukiyo-e.

L'Ukiyo-e è uno stile sviluppatosi nel periodo Edo del Giappone (inizio XVII secolo - fine XIX secolo), ed è reso unico dal modo in cui vengono rappresentati gli elementi dell'illustrazione, che danno l'impressione di fluttuare. @Justin96636 sembra apprezzare particolarmente l'Ukiyo-e, e così ha pubblicato anche l'illustrazione di Goku vs Majin Bu in stile tradizionale giapponese.

Nel suo ultimo tweet possiamo vedere tutta la possanza di Goku Super Saiyan 3, che sul lato sinistro dell'illustrazione è in procinto di sferrare un pugno a Majin Bu avvolto da un 'aura dorata. Il mostro rosa è invece caratterizzato da degli occhi senza pupilla che rendono il suo sguardo davvero demoniaco, e in più è avvolto in una nebbia nera che ne esalta la malvagità.

Queste fan art in stili particolari sono in genere apprezzate da tutta la community, che non esita a condividerle. Di recente anche la fan art di Radish di Dragon Ball Z, che lo vede come uno zio amorevole, ha riscosso successo sui social network, creando uno splendido momento di dibattito su un What If che non tutti apprezzerebbero.