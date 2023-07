Dragon Ball Z: Goku e il percorso di accettazione delle sue origini Saiyan

In Dragon Ball Goku rappresenta l’unione di tutti i tratti distintivi di quello che è poi diventato il tipico eroe shonen: bontà d’animo, rispetto per i nemici, forza di volontà incredibile, e grande altruismo. In Dragon Ball Z, però, l’eroe è stato anche investito da una rivelazione sulle sue origini, rimasta centrale fino alla fine dell’opera.

Sebbene secondo molti Goku non appaia come un personaggio profondo, tormentato e ricco di sfaccettature, la brutale scoperta di essere un Saiyan durante il primo arco narrativo di Dragon Ball Z è stata a dir poco devastante per lui. Essendo cresciuto sulla Terra, al fianco di esseri umani, e con gli insegnamenti di suo nonno, Son Gohan, Goku fatica a riconoscere come suoi simili Radish, Nappa o Vegeta, guerrieri nati per distruggere altre razze ed espandere il proprio dominio nell’universo.

Anche in Dragon Ball Super Goku combatte con sé stesso per comprendere la vera essenza dei Saiyan, riuscendoci grazie alla registrazione contenuta nello scouter di suo padre Bardack. Sicuramente il primo impatto con le sue reali origini, attraverso un fratello così violento e perfido, non ha aiutato Goku a sentirsi più simile alla razza di guerrieri alieni piuttosto che ai terrestri, così come anche l’arrivo sulla Terra a distanza di mesi di Nappa e del principe Vegeta. Si deve al profondo disgusto nei confronti dei Saiyan uno dei tratti centrali di Goku: cercare di salvare la vita di chiunque, anche dei malvagi, e sperare in una possibile redenzione.

Goku si è però anche servito del suo sangue Saiyan in numerose occasioni, prima fra tutte la trasformazione in Super Saiyan contro Freezer sul pianeta Namek. Da qualcuno che non sapeva di appartenere alla razza dei Saiyan, Goku è diventato il guerriero leggendario di tale specie. Successivamente, durante la saga degli androidi, ha dimostrato che i Saiyan potessero raggiungere ulteriori livelli di potenza per combattere il male, e non procurarlo, per poi riuscire a controllare la rabbia dovuta alla trasformazione e lanciare una sfera Genkidama contro Bu nel finale della saga del villain.

La confusione iniziale relativa alla scoperta delle sue vere origini non ha fermato Goku, il quale ha combattuto per anni per comprendere e onorare il retaggio Saiyan. E voi cosa ne pensate di questo straordinario percorso compiuto da Goku? Ditecelo nei commenti. Per concludere, ecco una magnifica figure dedicata a Gohan Super Saiyan 2, e a come le sconfitte abbiano reso Vegeta un personaggio migliore.