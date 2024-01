Dragon Ball Z, tutte le volte in cui Goku ha perso

Alla fine della fiera riusciva in qualche maniera a spuntarla lui, eppure di sconfitte il caro Goku ne ha subite parecchie: vediamo allora tutte le volte che ha perso nel corso della serie animata di Dragon Ball Z.

Cominciamo con Radish perché Goku è morto per concludere lo scontro e ha dovuto sacrificarsi proprio perché non era abbastanza forte per sconfiggerlo.

Contro Vegeta è stato quasi un pareggio ma Goku è rimasto bloccato con tutte le ossa rotte mentre il Principe dei Saiyan riusciva almeno a strisciare verso la sua navicella.

Contro Ginyu non ha perso sul piano della forza fisica ma il servitore di Freezer lo ha superato in quanto a furbizia, scambiando i corpi e lasciandolo morente.

Contro C-19 in Dragon Ball Z Goku era affetto dalla malattia al cuore, ma comunque prende le botte da uno dei personaggi più deboli della saga.

La sconfitta con i Cell Jr. poi è solo perché Goku aveva pensato bene di dare un senzu a Cell. Come al solito il Saiyan è bravissimo nell'autosabotaggio.

Allora teoricamente non perde proprio contro Perfect Cell però si deve letteralmente sacrificare e Cell torna vivo e vegeto. La contiamo come sconfitta dai.

Chiudiamo con la sconfitta per mano di Majin Vegeta, però calcolata da Goku in modo da conservarsi per uno scontro futuro, ma tant'è. Già che ci siamo ecco quante volte Vegeta è riuscito a sconfiggere Goku in Dragon Ball.

Vi avevamo anche raccontato tutte le sconfitte di Goku nella prima serie di Dragon Ball, ma ora vi chiediamo: le ricordavate tutte quante? Diteci la vostra nei commenti.