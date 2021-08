Dragon Ball Z: Goku raggiunge il SSJ3, ma nel cosplay al femminile di Miyu

Il bello del cosplay è che non esistono limiti alla fantasia e alla creatività, dove alle volte basta un piccolo colpo di genio per realizzare un'interpretazione ben riuscita e destinata a diventare virale in rete. Questo è il caso di Miyu, una cosplayer che ha reinterpretato a modo suo Goku di Dragon Ball Z

Il Super Saiyan 3 è una delle trasformazioni più eclatanti di Dragon Ball, quella che più di tutte cambia sensibilmente l'aspetto del personaggio. Power-up, tra l'altro, che sembra essere stato recentemente raccolto in eredità da Vegeta negli ultimi sviluppi di DB Super. Anche se non si sente più parlare di questa mitica trasformazione, i fan continuano ancora ad omaggiare il terzo livello del Super Saiyan.

Ed è stata proprio l'artista Miyu, una cosplayer che vanta oltre 137 mila seguaci solo su Instagram, a reinterpretare Goku SSJ 3 tutto al femminile. Il risultato finale è culminato in un cosplay, lo stesso allegato in calce alla notizia, divenuto virale in rete poiché fornisce un punto di vista diverso ed originale dell'iconico protagonista. Certo, non mancano piccoli accorgimenti per far quadrare il tutto, eppure il cosplay di Miyu ha riscosso un notevole clamore da parte della community dedicata.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa rivisitazione del Super Saiyan 3, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.