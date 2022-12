Dragon Ball Z: Goku scatena la Genkidama più devastante in una figure da 700 euro

Oltre all’ormai tradizionale Kamehameha, tecnica ricordata da tutte le generazioni di appassionati di Dragon Ball, una delle mosse più iconiche di Son Goku è la gigantesca e spettacolare Sfera Genkidama, immortalata in una nuova, e prestigiosa, figure targata Hunter Studio.

Sono poche le volte in cui il protagonista ha utilizzato uno dei più potenti insegnamenti del Re Kaioh del Nord, e in ogni caso si è trattato di contrastare avversari che lo hanno messo in enorme difficoltà. Rievocando la tipica posa con le braccia rivolte verso l’alto per assorbire l’energia Goku appare con uno sguardo deciso e circondato dagli effetti, ben rappresentati, del vento e dalla forza concentrata nella sfera.

La figure si presenta su una base dove viene riportato il design del drago Shenron, e al centro la sfera del drago a quattro stelle, prezioso ricordo lasciato al protagonista dal compianto nonno Son Gohan. Alta 66 centimetri, la statua arriverà sul mercato nel terzo trimestre del 2023, ed è già prenotabile al prezzo di 695 euro. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento nell’apposita sezione.

