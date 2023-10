Dragon Ball Z: Goku scatena il Pugno del Drago in una statua da 1300 euro

Nata come una delle tecniche esclusive dei lungometraggi animati di Dragon Ball Z, il potente Pugno del Drago usato da Son Goku trasformato in Super Saiyan 3 ha raggiunto una grande popolarità tra gli appassionati dell’opera di Toriyama, soprattutto per la spettacolarità con cui venne presentato, e ora ha ricevuto una statua da collezione.

L’arsenale di tecniche di Goku è diventato vastissimo col passare degli anni, uno sviluppo dovuto dall’introduzione di molte nuove forme e potenziamenti in Dragon Ball Super, ma sono pochi gli attacchi utilizzati dal protagonista che possono vantare la popolarità del Pugno del Drago. Pur essendo stato introdotto nella pellicola Dragon Ball Z: L’Eroe del Pianeta Conuts, e ripreso successivamente solo in Dragon Ball GT, altra opera non canonica, nella saga di Super C-17, il colpo è diventato uno dei più memorabili del franchise.

Il Pugno del Drago consiste nel concentrare talmente tanto ki nella mano da poter generare un drago dorato in grado di colpire, e persino trapassare, più volte l’avversario. La statua realizzata dagli artisti di Last Sleep mostra un Son Goku Super Saiyan 3 infuriato, pronto a lanciare il suo attacco, affiancato da un drago d’oro, ovviamente ispirato a Shenron, splendidamente realizzato. A circondarli è un vortice d’aura dorata e del fumo, entrambi resi con buoni effetti, mentre spicca la cura per il design dei due personaggi ritratti.

Disponibile in due versioni, small e regular, la statua arriverà sul mercato nel 2024, ma è già possibile prenotarla al prezzo di 750 o 1279 euro in base al modello. Diteci cosa ne pensate nei commenti. Per concludere, ecco il numero di avversari uccisi da Piccolo, e la tecnica meno usata da Goku.