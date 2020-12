Dragon Ball Z: Goku SSJ 2 è pronto al combattimento in un nuovo, spettacolare Funko Pop

Entertainment Earth, il famoso rivenditore online di oggetti da collezione con licenza, ha da poco messo in vendita una nuova serie di Funko Pop, a poche settimane di distanza dalla presentazione dei nuovi pupazzetti dedicati alle serie di Junji Ito. Tra i nuovi prodotti spicca un Funko Pop di Goku Super Saiyan 2, assolutamente imperdibile per qualsiasi appassionato.

Il pupazzetto, visibile in calce alla news, mostra Goku in posa da combattimento, trasformato in Super Saiyan di secondo livello. Tra i dettagli, presenti anche delle scariche elettriche e la possibilità di illuminarsi al buio. Il prodotto è disponibile al preorder e sta letteralmente andando a ruba, soprattutto a causa dell'assurdo prezzo di lancio di $12,99 (circa 10 euro). Le spedizioni inizieranno a febbraio 2021 in Nord America, mentre qui in Italia dovremo attendere la solita ridistribuzione online.

Per chi non li conoscesse, ricordiamo ancora una volta che i Funko Pop sono dei giocattoli per collezionisti realizzati con materiali plastici eco-friendly. Questi prodotti raffigurano determinati personaggi di film, anime e serie tv in stile Vinyl (come in questo caso) o Bubble Heads. Ogni pupazzetto è alto circa 13 centimetri e il prezzo varia in base alla tipologia scelta.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi lasciamo al bellissimo omaggio all'anime del calciatore Neymar Jr.