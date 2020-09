Dragon Ball Z: Goku SSJ scende in campo in una colossale figure da quasi 5000 euro

Di tanto in tanto le compagnie dedite alla realizzazione di modellini in scala tentano di realizzare epiche statue di dimensioni colossali dei personaggi, di gran lunga superiori ai pochi centimetri che caratterizzano le solite action figure. L'ultima fatica di CW Studio a tema Dragon Ball Z vi lascerà senza parole.

Questa volta, tuttavia, per portarvi a casa questa raffigurazione di Goku vi servirà ben più di un paio di braccia. L'enorme modellino del protagonista del capolavoro di Akira Toriyama, infatti, è alto ben 2 metri e 50 e sarà disponibile solo a partire dal 2021 ad un prezzo a dir poco esorbitante. CW Studio, infatti, ha messo in vendita la statua in edizione limitata alla cifra monstre di 4750 euro che si avvicinerà pericolosamente a 5000 euro con le spese di spedizione.

Se pensate che questo sia un prezzo troppo altro per una figure, allora non avete mai visto questa riproduzione in scala dell'unità Eva 01 di Neon Genesis Evangelion a 30.000 euro. Ad ogni modo, il soggetto rappresentato da CW Studio è Goku in veste di Super Saiyan, probabilmente ritratto durante la saga di Freezer. Potete ammirare questo enorme modellino da più angolazioni attraverso la galleria di immagini allegate in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa imponente statua, vi piace? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questa illustrazione sul rispetto tra Goku e Vegeta.