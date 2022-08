Dragon Ball Z: Goku SSJ2 e Majin Vegeta nella nuova figure di Temple Studio

Uno degli eventi più epici ed entusiasmanti di Dragon Ball Z risiede all'interno della Saga di Majin Buu, ovvero quella rivincita tra Goku e Vegeta. Il Principe, infatti, si lasciò influenzare da Babidi per tornare l'orgoglioso e malvagio saiyan di sempre e poter riprendere quello scontro con il rivale interrotto da tempo.

Ancora oggi molti utenti tendono a considerare Majin Vegeta una delle migliori versioni del personaggio, a tratti spietato e crudele ma, allo stesso tempo, totalmente diverso dal passato a causa del suo cambiamento. Lo scontro con Goku Super Saiyan 2, che poteva volgere a favore del protagonista se questo avesse utilizzato il SSJ3, è stato senza alcun dubbio tra i più emozionanti ed epici della saga.

Ecco perché Temple Studio ha voluto omaggiare i due guerrieri in due differenti modellini in scala, li stessi che potete ammirare in calce alla notizia, proposti al prezzo di 495 euro per Goku e 490 per Vegeta. Se acquistati insieme, invece, l'azienda fornisce un prezzo di 895 euro totali. La consegna è prevista durante il corso del primo trimestre del 2023, tuttavia i preordini sono già disponibili attraverso un acconto di 150 euro cadauno.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste statuette che omaggiano uno dei combattimenti più belli di Dragon Ball Z? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.