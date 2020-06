Dragon Ball Z: Goku subisce i colpi di Cooler in questa eccezionale fan art

I fan del mondo di Dragon Ball Z ormai sono cresciuti e chi può ha iniziato a lavorare su propri progetti relativi al franchise. Per questo esistono una miriade di parodie fumettistiche o animate, ma anche tante persone che ideano cosplay eccezionali sui personaggi o si dedicano a fan art davvero particolari e ben realizzate.

Un esempio è quella realizzata per Vegeth Super Saiyan 3, ma in questi giorni in rete ce n'è stata un'altra dedicata al mondo di Dragon Ball Z che ha tenuto alta l'attenzione sull'anime. È quella di Ruto830, disegnatore molto conosciuto e che ha già dedicato molto del suo tempo e della sua abilità a Goku e compagni. In particolare l'abbiamo visto realizzare disegni POV, ovvero dal punto di vista di alcuni personaggi.

Il suo ultimo disegno diventato virale si basa sul film Dragon Ball Z: Il Destino dei Saiyan in cui fece la sua comparsa Cooler, fratello di Freezer. Dopo uno scontro alla pari, Cooler mostra la sua quinta trasformazione e mette pesantemente in difficoltà Goku. In questo frangente il protagonista di Dragon Ball Z fu costretto a subire diversi colpi tra cui il rovescio presentato nell'immagine che potete vedere in basso, tramite il post di Reddit.

Ovviamente poco dopo Goku sferrerà colpi con gli interessi fino a togliere di mezzo l'avversario. Sempre di Ruto, non perdetevi la fan art sulla morte di Gohan del Futuro per mano dei due spietati androidi C-17 e C-18, tratta sempre da uno special di Dragon Ball Z.