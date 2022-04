Dragon Ball Z, Goku Super Saiyan 2 si prepara allo scontro con Majin Vegeta in una fan art

La saga di Majin Bu di Dragon Ball Z è senza dubbio una delle più apprezzate dalla community. I protagonisti della serie si evolvono in nuove forme potentissime, per fronteggiare un nemico mutevole come Majin Bu. Di recente, un fan ha disegnato proprio lo scontro tra Goku e Majin Bu di Dragon Ball Z in stile tradzionale giapponese.

Le fan art sono ormai apprezzatissime e di tanto in tanto ne spuntano di nuove online, disegnate in stili particolari molto dissimili da quello del maestro Akira Toriyama. Una battaglia molto celebrata dai fan è quella tra Goku Super Saiyan 2 e Majin Vegeta, che però con le illustrazione non ha mai riscosso molto successo.

Anche per stavolta niente fan art della battaglia, ma @ramin0406 ha pubblicato un'illustrazione di Goku Super Saiyan 2 con alle spalle Majin Vegeta, il che fa immaginare che Kakarot si stia preparando allo scontro. Il padre di Gohan viene ritratto con colori estremamente chiari e con la sua aura che lo contorna, mentre sullo sfondo vediamo il volto di Majin Vegeta in biano e nero. Da notare i dettagli della muscolatura dei due personaggi, ma anche la sfumatura dei capelli di Goku.

