Dragon Ball Z: Goku Super Saiyan 3 celebra la vittoria in una statua da 600 euro

Nel corso della serie di Dragon Ball Z Goku si è dimostrato più volte come l’eroe della Terra, il salvatore onnipresente di fronte ad ogni grande minaccia, e questo si ritrova anche nelle numerose pellicole prodotte da Toei Animation, dove ha dovuto misurarsi con antagonisti mostruosi quanti malvagi, come Hildegarn.

Apparso unicamente nel tredicesimo film di Dragon Ball Z, L’Eroe del Pianeta Conuts, Hildegarn è senza ombra di dubbio una delle creature più pericolose della scorsa epoca dell’opera di Toriyama, precedente a Dragon Ball Super, e ha costretto Goku e compagni a dare il massimo per poterlo eliminare definitivamente.

Molti di voi ricorderanno che il protagonista non solo ha dovuto raggiungere la forma di Super Saiyan di terzo livello, ma ha anche dovuto eseguire una tecnica diventa iconica per quanto limitata a film e altri momenti presenti in produzioni slegate dalla serie principale e canonica, il Pugno del Drago.

Affrontare un insetto delle dimensioni di un palazzo, in grado di colpire gli avversari con la coda e di rendersi intangibile tramutandosi in fumo, è stata una vera sfida per Goku, ma alla fine questi si è riconfermato eroe della Terra, liberando il cielo dall’oscurità causata dal mostro e sollevando il braccio in segno di trionfo mentre i primi raggi del Sole riportano luce e serenità.

Questo momento, che chiude la trama del film, è stato immortalato in una nuova statua targata Du Studio, di cui trovate qualche immagine in calce. Disponibile in quattro versioni differenti, con o senza il drago dorato, la statua si presenta bene, con buoni dettagli e texture. In arrivo tra il secondo e terzo trimestre del 2024, il prodotto è già prenotabile ad un prezzo che va da 199 a 599 euro in base alla versione scelta.

Concludiamo lasciandovi ai 5 momenti più memorabili di Dragon Ball.