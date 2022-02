Dragon Ball Z: un Goku Super Saiyan 3 in tutta la sua forza

L'apice della forza in Dragon Ball Z per i saiyan era sicuramente il Super Saiyan 3. Prima che venisse introdotto il potere divino in Dragon Ball Super, prima delle versioni evolute ulteriormente nell'anime sequel filler Dragon Ball GT, il Super Saiyan 3 era il culmine a cui Goku poteva aspirare.

Mostrato per la prima volta durante l'ultima saga, quella di Majin Bu, Goku passò dal livello due al tre con molta calma, per guadagnare tempo e permettere a Trunks di raggiungere la Capsule Corporation e prendere il radar cerca sfera. Iniziò così una lenta ma inesorabile trasformazione che vide la scomparsa delle sopracciglia, gli occhi azzurri che tornavano ad avere una pupilla e i capelli del Super Saiyan iniziarono a crescere a dismisura, tanto da creare una sorta di lunghissima criniera dorata ed elettrizzata.

Non è di certo la versione più semplice da realizzare, ma Nara ci ha provato: in basso è disponibile il suo cosplay di Goku Super Saiyan 3 mentre è in posa per lanciare una kamehameha, mentre i suoi capelli biondi cadono sulle spalle e sulla schiena.

Ormai il Super Saiyan 3 è superato nettamente dato che sia Goku che Vegeta hanno ottenuto trasformazioni divine come l'Ultra Ego e l'Ultra Istinto.