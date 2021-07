Dragon Ball Z: Goku Super Saiyan 3 nella realtà? ecco l'illustrazione di un fan

Il franchise di Dragon Ball continua a proporre saltuariamente nuove trasformazioni, power-up che aiutano i nostri eroi ad affrontare le sempre più ardue minacce in giro per l'universo. Una delle più iconiche in assoluto, tuttavia, resta ancora oggi il Super Saiyan di terzo livello.

Al momento gli unici che hanno raggiunto canonicamente quel livello sono soltanto Goku e Gotenks, passo che invece Vegeta ha saltato direttamente grazie al Super Saiyan God. Sembrerebbe però che la nuova trasformazione del Principe dei Saiyan recuperi questa mancanza visto le evidenti somiglianze tra questa inedita tecnica divina e il Super Saiyan di terzo livello.

Ad ogni modo, questa resta una forma molto apprezzata vista la complessità del design, difficoltà che rendono ancor più incredibile l'impresa di Leemarej, un artista che è riuscito ad immaginare nella realtà Goku SSJ 3. L'illustrazione in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ricostruisce con fedeltà e fantasia la trasformazione nel nostro eroe senza scendere eccessivamente nell'assurdo. Sempre l'artista, inoltre, qualche tempo più tardi ha persino ricostruito nella realtà anche il quarto livello del Super Saiyan, rappresentazione grafica anch'essa rintracciabile qua sotto.

E voi, invece, cosa ne pensate di queste illustrazioni? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito box dedicato.