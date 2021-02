Dragon Ball Z: Goku Super Saiyan 3 sferra una gomitata a Kid Bu in questa statua

Goku raggiunse il Super Saiyan 3, stadio che all'epoca era considerato come quello definitivo, durante la Saga di Bu. Riviviamo il suo scontro con il malvagio essere rosa con questa magnifica statua da collezione di Dragon Ball Z.

Realizzata da Ryu Studio, la figure rappresenta un'iconica scena del combattimento tra Goku e Kid Bu. Trasformato in Super Saiyan 3, il protagonista sferra una devastante gomitata allo stomaco al piccolo essere malvagio.

Alta 46 centimetri, larga 24 cm e lunga 27 cm, la statua presenta dettagli di elevatissima fattura, in primis l'espressione sul viso dei due protagonisti. Sul volto di Kid Bu è possibile notare tutta la sofferenza per il colpo appena ricevuto, mentre su quello di Goku viene evidenziata la sua ferocia. Attorno a quest'ultimo, con indosso dei vestiti ormai logori, troviamo le scosse elettriche a sottolineare la potenza del Super Saiyan 3.

Grande cura è stata posta anche nei dettagli dello scenario, con una serie di pietre che si alzano in aria a causa della violenta battaglia. Il costo per questo pregiatissimo pezzo da collezione è di ben 910 euro. Vi piacerebbe aggiungere questa statua alla vostra raccolta personale? Piccolo si libera delle sue pesanti vesti in quest'altra statua di Dragon Ball Z. Toriyama ha ammesso di aver pianto guardando un episodio speciale di Dragon Ball Z.