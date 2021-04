Dragon Ball Z: Goku Super Saiyan 3 sfida Janemba in questa doppia figure

Antagonista principale della pellicola Dragon Ball Z: Il Diabolico Guerriero degli Inferi, Janemba si è rivelato uno degli avversari più ostici mai affrontati dai Guerrieri Z. Più potente addirittura del Super Saiyan 3, per fermarlo Goku e Vegeta hanno dovuto ricorrere alla fusione.

Lo stadio finale di Janemba è qualcosa di a dir poco spaventoso. In pochi attimi riesce a disfarsi di Goku Super Saiyan 3, ferendolo alla spalla con la sua Spada Dimensionale, e a sbarazzarsi di Vegeta. Nonostante la riluttanza iniziale del Principe, consci di non avere altre possibilità i due Saiyan eseguono la danza della fusion e si fondono nell'essere supremo per eccellenza, Gogeta.

Tuttavia, l'evento commemorato dalla statua di Dynamic Studio è la spettacolare battaglia tra Goku Super Saiyan 3 e Janemba. Con in pugno la sua micidiale spada rossa, l'antagonista si lancia all'attacco di Kakarot, che risponde all'attacco sfruttando l'immane potenza del Super Saiyan 3.

In realtà, la statua non è un pezzo unico, bensì un diorama composto da due diverse figure, una dedicata a Janemba, l'altra a Son Goku, acquistabili separatamente. In scala 1/4, ossia 59 centimetri, i pezzi singoli sono venduti a un prezzo di 499 euro. Per il diorama completo, invece, il costo è di 699 euro per la versione in scala 1/6, alta 38 centimetri, e di 1179 euro per la versione in scala 1/4.

Qualsiasi pezzo decidiate di acquistare, esso è ricco di dettagli notevoli, come ad esempio le spaventose auree che circondano i protagonisti, il polverone generato dalla loro incredibile velocità, l'aureola sulla testa di Goku o i piccoli graffi presenti sui corpi dei combattenti.



Approfittiamo di questo pezzo da collezione per scoprire cinque segreti sul Super Saiyan 3 di Dragon Ball Z. La Kame House di Dragon Ball è diventata accessibile nel videogioco House Flipper.