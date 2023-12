Dragon Ball Z: Goku Super Saiyan 3 trabocca di potenza esplosiva in una statua maestosa

Il 2024 sarà l'anno di Dragon Ball, un'annata in cui verrà festeggiato il 40° anniversario del debutto del manga e che porterà all'uscita di numerosi, attesissimi progetti. Uno su tutti è l'uscita di Dragon Ball Daima, l'anime che racconterà una storia completamente originale e che farà tornare Goku bambino.

Il prossimo anno avremo poi una nuova saga per il manga di Dragon Ball Super, ma anche novità a tema videogiochi. Ci riferiamo all'aura potentissima di Dragon Ball Sparking Zero, che attraverso le prime immagini ha sbalordito il fandom esattamente come anni or sono fece il Super Saiyan 3 di Goku.

Il Super Saiyan 3 è la forma più potente di Dragon Ball Z, canonicamente ottenuta esclusivamente da Goku, peraltro off-screen, ed esibita durante la Saga di Majin Bu. Questa trasformazione è stata riutilizzata da Goku anche in Dragon Ball Super, ma solamente per far emergerne tutti i limiti. Il Super Saiyan 3 è una trasformazione che trabocca di potenza, ma che al contempo drena completamente il Ki dell'utilizzatore. Utilizzare questa trasformazione equivale a ottenere una potenza mostruosa, ma solamente per una manciata di tempo. Goku ha dunque deciso di mettere da parte questa trasformazione in favore di altre più sicure.

Goku Super Saiyan 3 è amato da tutti e lo sa bene il produttore di statue da collezione Buu Studio. L'ultima novità dell'azienda è una figure meravigliosa di Goku Super Saiyan 3 la cui energia straripante sembra incontenibile. Disponibile in tre diverse dimensioni, ognuna delle quali aumenta a dismisura il Ki di Goku, è disponibile in due colorazioni, una più fedele al manga di Toriyama e l'altra fedele all'anime di TOEI. Il prezzo parte da una base di 345 euro, fino a un massimo di 899 euro per la versione alta 95 centimetri.