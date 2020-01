Dragon Ball Z: Goku Super Saiyan 3 versione samurai nell'ultima fan art di Kenji

Gli appassionati col tempo hanno iniziato a dare sfogo creativo sfruttando numerose ispirazioni, con le quali hanno rivisitato i propri personaggi preferiti, siano essi provenienti da universi cinematografici o di anime e manga. Uno dei mondi più popolari è quello di Dragon Ball, che ha raggiunto il picco con l'anime di Dragon Ball Z.

Proprio in questa serie animata furono introdotte tante trasformazioni per saiyan, tra cui il Super Saiyan di terzo livello scatenato in battaglia da Gotenks e soprattutto da Goku. Quest'ultimo è il protagonista di una nuova fan art di Kenji_893, noto fan di Dragon Ball Z.

Nelle ultime rivisitazioni aveva presentato Black Goku e Vegeth in chiave samurai con dei disegni subito diventati virali. Adesso è il turno di Goku Super Saiyan di terzo livello fare il suo debutto nel mondo del Giappone feudale. L'illustrazione in calce proveniente dall'account Twitter del disegnatore fa risaltare non poco la potenza minacciosa del protagonista di Dragon Ball Z, con la lunga criniera dorata che fa da cornice ai panni da guerriero.

Dipinto con i classici colori arancioni e blu, Goku possiede un'armatura tipica dove si nota l'effige di un drago, con la giacca che replica la divisa arancione donatagli inizialmente dal Genio delle Tartarughe. Il disegno di Kenji è ricco di dettagli, passando per le lame ai vari kanji impressi su varie parti dell'abito e finendo con la sfera del drago a quattro stelle che mantiene alla cintura. Vi piace questa rappresentazione?

Proprio il Super Saiyan 3 di Goku è apparso in uno degli sketch di Toriyama, che rivela inizialmente un design diverso per questa trasformazione.