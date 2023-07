Dragon Ball Z: Goku Super Saiyan come il Gear Fifth in questa stupenda fanart

Dragon Ball è il manga shonen per eccellenza: il lavoro di Akira Toriyama ha cementato la presenza di certi archetipi nel mondo dei fumetti nipponici e ne ha inventati degli altri, che sono stati poi ripresi dagli autori successivi. Uno di questi è sicuramente Eiichiro Oda, pluripremiato mangaka del celebre ONE PIECE.

Uno dei migliori momenti di Dragon Ball Z è nella saga di Freezer, quel famoso arco narrativo che ha visto il grandissimo scontro tra Goku e Freezer. Il sovrano galattico sembrava fin troppo forte ma, dopo aver ucciso Crilin, quest'ultimo si è visto parare davanti un nuovo avversario, quello che temeva di più e che lo portò a sterminare i saiyan quasi fino all'ultimo. Davanti a lui Goku si trasformò in Super Saiyan in quella che è una delle metamorfosi più epiche della storia degli anime e dei manga.

Ora Rufy sta per attraversare una fase simile, con il momento culminante che arriverà domenica 6 agosto con un nuovo episodio dell'anime. Molti fan non vedono l'ora, e c'è già chi si è lanciato in paragoni con il momento storico della serie di Akira Toriyama. La bellezza di Dragon Ball Z non è detto che possa essere imitata ma, in ogni caso, le due metamorfosi possono essere dello stesso livello senza per forza essere uguali.

Qualche fan, comunque, dice la sua. In questo caso è Nachairo99, che ha deciso di realizzare un Goku Super Saiyan in stile Rufy Gear Fifth. Pur lasciando il personaggio identico all'originale, questo Goku ha la stessa posa e lo stesso modo di fare del protagonista di ONE PIECE, con una posizione di busto, gambe e braccia e una risata molto vistosa, mentre Freezer alle spalle osserva scioccato cosa sta succedendo. Un parallelo che unisce due grandi universi, vi è piaciuto?