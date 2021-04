Dragon Ball Z: Goku è per la prima volta un Super Saiyan nella figure di KDC Studio

Il vero cambiamento di Dragon Ball Z avvenne quando su Namecc, in preda alla rabbia, Goku si trasformò per la prima volta nel Super Saiyan, trasformando di conseguenza in realtà una leggenda. Quello fu uno degli avvenimenti più epici dell'intero capolavoro di Akira Toriyama, tuttora impresso nella mente di numerosi appassionati.

Eppure, oggi sembra quasi che il Super Saiyan sia diventato un potere obsoleto, insufficiente per contrastare le minacce di portata universale che stanno apparendo in Dragon Ball Super. Nonostante questo, il momento in cui il nostro eroe si trasformò la prima volta diede il via ad una battaglia dalla portata epocale, il tutto sullo sfondo di un pianeta prossimo ad esplodere.

KDC Studio ha voluto omaggiare quel momento in un modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. La compagnia, infatti, ha voluto ritrarre Goku nello stadio di Super Saiyan ai tempi della saga di Namecc in due differenti varianti: con la tuta a brandelli e l'altra con il petto completamente esposto a seguito degli attacchi di Freezer. Entrambi i busti sono inclusi nel prezzo che tuttavia si attesta intorno agli 840 euro, a cui vanno ad aggiungersi i costi della spedizione per una consegna prevista durante il corso del 2021.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino a cura di KDC Studio, vi piace la cura dei dettagli? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.