Dragon Ball Z: Goku Super Saiyan si mostra nella magnifica figure dello studio KDC

La serie di Dragon Ball Z è ricca di momenti iconici, combattimenti all'ultimo sangue e anche risvolti commoventi riguardanti alcuni dei personaggi principali, ma ciò che ha contraddistinto la seconda parte dell'immensa opera di Akira Toriyama è stata l'introduzione della razza Saiyan e di una particolare leggenda riguardo un guerriero fenomenale.

Si tratta del Super Saiyan, una particolare trasformazione che garantirebbe ai Saiyan un aumento impressionante della forza combattiva, e di tutte le capacità fisiche. Tale trasformazione è rimasta un mistero fino allo scontro tra Goku e Lord Freezer avvenuto sul pianeta Namek. Son Goku, rimasto sconvolto dalla morte del suo migliore amico Crilin, letteralmente esploso per mano di Freezer, ha scatenato la sua profonda rabbia assumendo una nuova forma.

Per quanto oggi il primo stadio del Super Saiyan sia considerato praticamente basilare, viste le trasformazioni e le tecniche introdotte nella recente Dragon Ball Super, il debutto di questo guerriero leggendario ha portato ad importanti cambiamenti nella storia, e per omaggiarlo lo studio KDC ha presentato due imponenti statue da collezione. Come potete vedere nelle immagini del post in calce, le figure, realizzate in scala 1:4, ritraggono Goku Super Saiyan in due pose iconiche, ed è già possibile acquistarle per un prezzo che varia da 740 a 840 euro in base alla versione.

Ricordiamo che un fan ha immaginato Vegeta Super Saiyan durante la saga di Freezer, e vi lasciamo ad un esilarante meme tra Dragon Ball e Jojo.