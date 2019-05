Dragon Ball Z, Goku Super Saiyan si mostra in un meraviglioso disegno

Non c'è un modo più semplice per dirlo, ma sono in molti gli appassionati d'accordo nel definire la saga migliore di Dragon Ball Z quella come antagonista principale il temibile Freezer. Lo scontro finale che accompagnò l'anime a conclusione dell'arco narrativo fu uno dei più emozionati nel panorama shonen nipponico.

Eppure è ancora vivida l'immagine di Goku furioso, con lo sguardo verso il basso mentre trema di rabbia dopo aver assistito alla morte del suo migliore amico, Crilin. Quella colonna sonora di sottofondo, un nemico che sembrava imbattile, e un figlio da dover proteggere a tutti i costi avevano sconvolto il nostro eroe, ribollendo il sangue di un Saiyan pronto a oltrepassare il limite. E così fu, tra fulmini e rocce fluttuanti, il protagonista dell'anime più famoso al mondo raggiunse il grado che da lì a poco divenne il marchio di fabbrica di una generazione, la nostra, il Super Saiyan.

È indimenticabile quello scontro contro Freezer, tra un Pianeta che non aspettava altro che scomparire dalla malvagità di un criminale terrificante, che ci lasciò col fiato sospeso fino all'ultimo minuto. Goku Super Saiyan era ed è tuttora l'emblema dell'infanzia di molti di noi, ed è per questo che un fan, riiya_am, desidera riproporre quell'emozionante momento. Il nostro eroe è rappresentato proprio come allora, con i vestiti a brandelli, uno sguardo furioso e severo, e una potente aura dorata che circonda il suo corpo, un disegno che trasborda di epicità, e per tale motivo non potevamo esimerci dal condividere con voi.

I fan della storia creata da Akira Toriyama sono grandi estimatori del titolo, e non si sono mai censurati dal condividere con il pubblico la propria creatività, come un meraviglioso disegno di Goku in modalità Ultra Istinto. Inoltre, vi ricordiamo che sabato 4 maggio usciranno ben 4 episodi di DB Super in Italiano, che non vediamo l'ora di poter ammirare con il doppiaggio nostrano.

E voi, invece, cosa ne pensate della bellissima illustrazione dell'artista riiya_am?