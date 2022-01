Dragon Ball Z: Goku tatuato con un drago come Kiryu Kazuma nella fan art di Salva Makoto

In Dragon Ball, la figura del drago è onnipresente. Lo è già dal titolo, ma lo è in particolare per la creatura che viene evocata dalle Sette Sfere del Drago, gli oggetti che hanno dato il via al tutto e che in ogni saga vengono costantemente utilizzate. Anche il protagonista ogni tanto evoca il potere del drago, in alcuni attacchi iconici.

Il drago di Dragon Ball non ha mai scalfito però la pelle di Goku. E se il protagonista se lo tatuasse sulla schiena, in stile Kiryu Kazuma di Yakuza? Il drago è infatti un animale importante e difficile da portare, con grandi significati per la cultura orientale. Quindi un protagonista come Goku sarebbe degno di portarlo, almeno secondo l'illustratore Salva Makoto.

Il fan di Dragon Ball e di tanti altri anime, che di recente vi abbiamo presentato con un'illustrazione di Vegeta e Gohan come Cavalieri d'Oro, ha ritratto Goku di spalle, mostrando la sua schiena nuda. Tatuato lì troviamo un drago in stile cinese a tinte azzurre e blu, una rappresentazione che dà tutt'altra carica al personaggio. L'illustrazione è disponibile su Deviantart, nel link alla fonte.

Considerato però come i tatuaggi sono visti in Giappone, è difficile che un protagonista come lui possa effettivamente portarlo ufficialmente in Dragon Ball.