Dragon Ball Z: Goku si trasforma in Super Saiyan in questo cosplay al femminile

Sebbene in Dragon Ball Super il Super Saiyan sia uno stadio ormai surclassato sotto tutti i fronti, questa prima magnifica trasformazione è ancora legata a doppio filo con le emozioni degli appassionati del franchise. A riprova di ciò, ecco una sorprendente interpretazione al femminile portata da un'artista Instagram.

La nascita del Super Saiyan è tutt'oggi uno dei momenti più iconici dell'intera opera di Toriyama. Le malefatte di Freezer, ultima delle quali la crudele uccisione di Crilin, fecero ribollire il sangue di Goku, che di tutta risposta, in preda alla furia più totale, si trasformò nel biondissimo eroe che tutti amiamo.

Questo momento non ha solamente scosso l'intera serie, portandola su un nuovo livello, ma ha anche avuto un forte impatto sull'intera cultura pop di quegli anni; un influsso così forte che dai fan è ricordato come se fosse avvenuto poco tempo fa.

Per omaggiare questo evento, la cosplayer Jannettin Cosplay ha condiviso su Instagram il suo ultimo lavoro: una particolare interpretazione di Goku Super Saiyan. Facendo un uso massiccio di makeover, l'artista ha dato vita a un cosplay ultra realistico, nel quale Goku sfoggia la cosiddetta calma prima della tempesta.

Oltre alle vesti lacerate per lo scontro, il lavoro della cosplayer si distingue per l'eccellente realizzazione della bionda capigliatura di Goku. E voi cosa ne pensate di questo cosplay? Ma quanto è veloce Goku? Ecco una stima dei dati ufficiali di Dragon Ball Z. L'aura malvagia di Majin Vegeta viene sprigionata in questo cosplay di Dragon Ball Z.