Dragon Ball Z: Goku uccide i suoi amici in un'inquietante clip fanmade

Nel corso di Dragon Ball Z, Goku ha salvato i Guerrieri Z a più riprese, ma avete mai immaginato come sarebbe andata se il Saiyan fosse stato un pasticcione? Un video fanmade ha portato in vita questa eventualità.

Durante la Saga di Freezer di Dragon Ball Z, Goku è arrivato sul pianeta Namek per difendere i suoi amici e tutti gli abitanti. Ma grazie a un'esilarante clip, possiamo ammirare come sarebbe andata la storia se il protagonista fosse stato leggermente più distratto in combattimento.

L'utente @lslonelyshadow ha condiviso sul proprio profilo Twitter un video fanmade di una delle più belle battaglie dell'universo di Dragon Ball, quella tra Goku e Freezer. Rispetto alla trama originale, però, in questo caso il Saiyan ha problemi di mira.

La clip vede Freezer lanciare uno dei suoi attacchi energetici verso Goku, il quale però invece di respingere l'attacco verso una montagna lo indirizza verso i suoi alleati. Durante il divertentissimo video, dunque, possiamo vedere Goku uccidere involontariamente Vegeta, Crilin e persino Majin Bu, ritrovatosi non si sa per quale motivo nel mezzo dello scontro. Tra i vari personaggi colpiti dai raggi di Freezer e Goku troviamo anche lo stesso Goku, trasformato in Super Sayan God. Non è la prima volta che Dragon Ball Super arriva nel mondo di Dragon Ball Z. In precedenza, un fan ha immaginato Molo con lo stile di Dragon Ball Z. Ma se preferite opere più particolari, allora ammirate lo scontro in prima persona tra Majin Vegeta e Goku accaduto in Dragon Ball Z.