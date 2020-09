Dragon Ball Z: Goku e Vegeta combattono in un doppio cosplay in Italia

Dragon Ball è uno degli anime più epici che ci siano, e gran parte di ciò è dovuto ai combattimenti che sono stati disegnati da Akira Toriyama nel manga e ripresi poi dalla produzione televisiva. All'apice di questa piramide di combattenti fortissimi ci sono naturalmente Goku e Vegeta, protagonisti ancora oggi con Dragon Ball Super.

Al momento i due protagonisti si stanno scontrando con Molo nel nuovo manga disegnato da Toyotaro, ma a tanti fan piace ancora immaginarli come furono presentati in Dragon Ball Z. Nemici più che rivali, pronti a scontrarsi all'ultimo sangue, come successe durante la fase finale dell'epica saga dei saiyan. Lì fummo investiti da onde energetiche, attacchi alla massima potenza e in generale assistemmo a una battaglia che rimane ancora oggi nella storia.

Due fan di Dragon Ball Z al Romics Official, quindi in territorio italiano, hanno deciso di provare a replicare una battaglia tra Goku e Vegeta con un cosplay. Ovviamente qui mancano tanti colpi energetici e scontri volanti, ma è piacevole vedere almeno per una volta due cosplayer che sembrano mettersi ottimamente nei panni dei due saiyan. In basso vediamo quindi la realizzazione tramite il post di Emanuele Feurra, con Goku vestito della classica tuta arancione e blu mentre Vegeta indossa l'armatura smanicata che ha indossato dall'arco di Freezer in poi.

