Dragon Ball Z: Goku e Vegeta come non li avete mai visti in casa con questa statuetta

Goku e Vegeta sono i due saiyan stacanovisti protagonisti di Dragon Ball e Dragon Ball Super. A loro si associa immediatamente l'allenamento fisico, modo per loro di mettersi alla prova e di migliorare sempre di più, così da potersi superare a vicenda o da poter abbattere i propri avversari che vogliono minacciare la pace e la Terra.

Ci sono anche per loro i momenti di calma, con riposo tra pranzi e dormite di diverse ore, ma raramente li si vedrà impegnati in altre attività. Eppure c'è qualcuno che l'ha immaginato, realizzando una statuetta di Goku e Vegeta molto divertente e particolare, che vi porterà i saiyan in una versione mai vista prima d'ora.

Fuzzfeet Studio ha realizzato questa statuetta di Goku e Vegeta sul divano mentre giocano con una console, in abiti che non hanno mai usato ma che mettono in risalto tutta la loro muscolatura. A destra c'è Goku, in canottiera blu e pantaloncini bianchi ma, soprattutto, con gli occhiali, mentre è intento a giocare tranquillamente. Sulla sinistra invece c'è un Vegeta in canottiera e pantaloncini verdi mentre è trasformato in Super Saiyan per la rabbia della sconfitta, dato che ha anche spezzato il joystick a metà. Al fianco, i due hanno una console che ricorda molto il NES, mentre di fronte una vecchia televisione a tubo catodico.

Alta 20 centimetri, questa statuetta di Dragon Ball costa 240€ e sarà disponibile nell'ultimo trimestre del 2023. Vi piacerebbe avere sulla vostra mensola questa particolare versione dei due protagonisti? Tra le versioni peculiari, c'è anche questa statuetta di Piccolo samurai, mentre per chi è amante della fedeltà c'è questa statuetta di Goku Super Saiyan da 500 euro.