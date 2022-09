Dragon Ball Z: Goku e Vegeta contro Cooler in questa rivisitazione dell'illustratore Ruto

I film di Dragon Ball Z sono amatissimi dagli appassionati della serie. Nonostante la loro non canonicità, i personaggi apparsi in quei lungometraggi sono diventati parte del brand; non è un caso se Broly è tornato di recente grazie al film - stavolta canonico - Dragon Ball Super: Broly. Tra i personaggi creati appositamente c'è Cooler.

Il fratello di Freezer arriva sulla Terra per affrontare Goku nel quinto film della saga, Dragon Ball Z: Il Destino dei Saiyan. Lì fu sconfitto dal protagonista, ma la creatura aliena tornò successivamente, con la sesta pellicola. In Dragon Ball Z: L'invasione di Neo Namek prese vita Metal Cooler, versione completamente cibernetica del mutaforma. Sul pianeta che hanno colonizzato i namekkiani inizia una furiosa battaglia tra il personaggio cibernetico, Goku e Vegeta.

I due saiyan furono messi a dura prova e quegli attimi sono finiti al centro delle ultime illustrazioni di Ruto830. Il famoso disegnatore e fan di Dragon Ball ha creato delle fan art con alcuni momenti topici del film, qualcuno in chiave comica e altri dal punto di vista di Cooler. In basso, nel tweet, sono disponibili ben quattro illustrazioni con i momenti salienti e divertenti della pellicola.

La fantasia di Ruto non si ferma a queste rivisitazioni, come testimoniano le sue fan art con gli eyecatcher storici di Dragon Ball.