Dragon Ball Z: Goku e Vegeta contro dei feroci maiali

Un simpatico video, creato dal Team Four Stars, riprende uno dei momenti particolari del sesto film del franchise di Dragon Ball Z , mettendo Goku e Vegeta di fronte a dei maiali. Leggiamo insieme i dettagli.

Quando un utente di Twitter ha descritto il miglior modo per “uccidere 30-50 maiali feroci in circa 3-5 minuti”, il popolo di Internet ha risposto creando nuovi meme a tema Dragon Ball! Ora, le menti che sono dietro la celebre serie-parodia di Dragon Ball Z Abridged, ha deciso di unire la ferocia dei maiali con l’energia del film di Dragon Ball: l’invasione di Neo Namek. Goku e Vegeta saranno in grado, nelle loro forme Super Sayan, di ostacolare dozzine di crudeli suini pronti a non fermarsi?

Il Team Four Stars ha condiviso il video, che potete trovare in calce alla notizia, sul loro account ufficiale di Twitter, mostrando come i maiali siano stati troppo forti per essere contrastati dai due Sayan.

Se non avete mai sentito parlare del Team Four Stars, sono diventati famosi grazie alla serie Abridged di Dragon Ball Z, che hanno “impreziosito” di momenti e riferimenti comici, e con un nuovo doppiaggio. La loro capacità creativa non è tuttavia solo nella parodia, ma anche nel rendere più energiche scene che già lo erano nella serie originale. Per fare un esempio, dato un’occhiata alla loro interpretazione di Dragon Ball Z: la storia di Trunks.

Il filmato mostrato nella breve clip è tratto dal sesto film del franchise, l’invasione di Neo Namek. Nel film Goku e i guerrieri Z viaggiano verso il pianeta Namek per scontrarsi con una versione tecncologicamente avanzata del redivivo fratello di Freezer: Cooler. Potenziato da Big Gete Star, Cooler affronta nuovamente Goku Super Sayan, che stavolta ha però al suo fianco Vegeta. La scena utilizzata dal Team avviene prima che Goku e Vegeta vengano minacciati da un esercito di meta Cooler. Di recente, lo stesso Cooler ha fatto il suo ritorno nello spin-off Super Dragon Ball Heroes, da poco arrivata all'episodio 14 di Super Dragon Ball Heroes.